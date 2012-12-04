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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 09:09 BJT

〔中国个股〕国电电力子公司与中石化合资开发宁东煤电一体化项目

路透上海12月4日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周二公告称,控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司拟与中国石化(0386.HK)(600028.SS)合资开发宁东煤电一体化项目.

中国石化9月刚成立的中石化长城能源化工有限公司将通过增资扩股的形式与英力特集团组建合资公司,增资金额为24.42亿元人民币,英力特集团与长城能化在合资公司中股权各半.长城能化是中石化旗下专门负责煤化工业务的全资子公司.

双方合作范围包括宁东煤基多联产一期化工项目和自备热电项目、多个煤矿项目及电石渣制水泥项目.

英力特集团独力筹备建设宁东煤电一体化项目已有数年.公告指出,双方合作成功后,将可充分发挥双方的各自优势,对保证宁东项目安全顺利投产,高效平稳运作,降低投资风险.

　国电电力周一收报2.29元.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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