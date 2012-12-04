〔中国个股〕国电电力子公司与中石化合资开发宁东煤电一体化项目

中国石化9月刚成立的中石化长城能源化工有限公司将通过增资扩股的形式与英力特集团组建合资公司,增资金额为24.42亿元人民币,英力特集团与长城能化在合资公司中股权各半.长城能化是中石化旗下专门负责煤化工业务的全资子公司.