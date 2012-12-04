〔中国个股〕国电电力子公司与中石化合资开发宁东煤电一体化项目

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月4日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周二公告称,控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司拟与中国石化(0386.HK)(600028.SS)合资开发宁东煤电一体化项目.
中国石化9月刚成立的中石化长城能源化工有限公司将通过增资扩股的形式与英力特集团组建合资公司,增资金额为24.42亿元人民币,英力特集团与长城能化在合资公司中股权各半.长城能化是中石化旗下专门负责煤化工业务的全资子公司.
双方合作范围包括宁东煤基多联产一期化工项目和自备热电项目、多个煤矿项目及电石渣制水泥项目.
英力特集团独力筹备建设宁东煤电一体化项目已有数年.公告指出,双方合作成功后,将可充分发挥双方的各自优势,对保证宁东项目安全顺利投产,高效平稳运作,降低投资风险.
国电电力周一收报2.29元.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。