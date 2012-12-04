〔中国能源〕天然气十二五规划出炉,年均新增消费量逾200亿方--国家能源局

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月4日电---中国国家能源局发布天然气十二五(2011-2015年)规划称,十二五期间,预计年均新增天然气消费量超过200亿立方米,到2015年达到2,300亿立方米,而届时国产天然气供应能力为1,760亿立方米左右.
刊登在国家能源局网站上的规划称,根据已签署的合同,到2015年,中国年进口天然气量约935亿立方米,届时中国天然气对外依存度将超过35%,远高于2010年的逾15%,这将给中国能源安全带来新的挑战,必须在优化天然气消费结构同时,努力提高国内有效供给.
"在基础设施不足、进口气量不断增长且价格高于国产气价、国内用气需求受价格影响较大的情况下,市场开发总体形势不容乐观. "规划称.
规划并提到,2015年国产天然气供应能力达到1,760亿立方米左右.其中,常规天然气约1,385亿立方米;煤制天然气约150－180亿立方米;煤层气地面开发生产约160亿立方米.
页岩气发展目标,到2015年,探明页岩气地质储量6,000亿立方米,可采储量2,000亿立方米,页岩气产量65亿立方米.基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,攻克页岩气勘探开发关键技术.
规划并称,在十二五期间,新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米(技术可采储量约1.9万亿立方米);新建天然气管道(含支线)4.4万公里;新增储气库工作气量约220亿立方米,约占2015年天然气消费总量的9%.
目前，天然气占中国一次能源消费比重为4.6%,与国际平均水平(23.8%)差距较大.(完)
更多细节,请点选国家能源局网站(here)
--发稿 李文科;审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。