〔中国能源〕天然气十二五规划出炉,年均新增消费量逾200亿方--国家能源局

路透北京12月4日电---中国国家能源局发布天然气十二五(2011-2015年)规划称,十二五期间,预计年均新增天然气消费量超过200亿立方米,到2015年达到2,300亿立方米,而届时国产天然气供应能力为1,760亿立方米左右.

刊登在国家能源局网站上的规划称,根据已签署的合同,到2015年,中国年进口天然气量约935亿立方米,届时中国天然气对外依存度将超过35%,远高于2010年的逾15%,这将给中国能源安全带来新的挑战,必须在优化天然气消费结构同时,努力提高国内有效供给.