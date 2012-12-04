《汇市简讯》澳元/美元小幅下滑,此前公布的建筑许可数据弱于预期

0036GMT * 澳洲公布的数据好坏不一;第三季经常帐接近预估,10月建筑许可弱于预估 * 10月建筑许可经季调较前月下滑7.6%,预估为下滑2.0% * 净出口对第三季国内生产总值(GDP)的贡献可能为正0.1个百分点,路透调查预估为0个百分点 * 澳元/美元从1.0425/30跌至1.0420/25,市场等待澳洲央行利率决定 * 今日澳洲央行料会下调利率25个基点至3.0%,市场反映降息概率为91%.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=