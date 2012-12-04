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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.32%
  国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.92%
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.16%
  国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.32%
  国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.43%
  广发证券(000776.SZ)30亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标,工行/农行等主承
  中电投东北电力公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行和招商银行主承
  南京第一农药集团5.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
  呼和浩特春华水务开发集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行主承
  云南冶金集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),恒丰银行主承
  江苏交通控股14亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),建行和广发银行主承
  黑龙江龙煤矿业集团50亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
  天津滨海新区建设投资集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工行和中信证券主承
  杉杉集团5.6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  舟山交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),平安银行主承
  山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  山东鲁信投资控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券和中信银行主承
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  二、新债上市:   

  无
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  三、缴款: 

  进出口银行150亿元五年期续发固息债110306,发行价102.97元
  金华国资10亿元七年期固息债1280419,票面利率6.65%
  长江三峡集团50亿元九个月期超短期融资券
  南通四建集团2.5亿元一年期短融
  浙江机电集团3亿元一年期短融
  黑龙江建设集团3.5亿元五年期中票
  西北有色金属研究院3亿元三年期中票
  江苏宿迁中小企业1亿元三年期集合票据
  福建宁德3.5亿元三年期集优中小企业集合票据
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  四、还本付息:

  光明食品集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)0982159到期兑付,基本利差1.74%
  中国网通40亿元10年期固息债038012付息,票面利率4.60%
  中国网通10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038013付息,基本利差1.80%
  进出口行147.7亿元五年期固息债080311付息,票面利率2.60%
  港中旅集团20亿元五年期固息债088066付息,票面利率4.28%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证监会网站周一稍晚刊登的基金受理及审核公告显示,国泰基金管理公司和博时基金
管理公司近日分别上报了其债券交易所上市基金(ETF).若能获批,这两只ETF将是国内首批债券ETF.[ID:nSB2126453]
  --上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统周一正式上线,交通银行(601328.SS)(3328.HK)
和工商银行(601398.SS)(1398.HK)达成首笔即期交易,名义本金约为2,000万元人民币.[ID:nSB2126441]

  汇丰12/5公布11月汇丰服务业PMI                           (10月为53.5)
  国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI)               (10月为-2.8%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)             (10月为1.7%)
                    1-11月固定资产投资                    (1-10月为20.7%)
                    11月社会消费品零售总额                (10月为14.5%)
                    11月工业增加值                        (10月为9.6%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关12/10公布11月进出口贸易数据                     (10月顺差319.9亿美元)
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞/曹巍浩

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