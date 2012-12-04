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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 14:31 BJT

〔新债招标〕中国广发证券三个月期短融中标利率为4.19%--发行快报

路透北京12月4日电---中国债券信息网周二刊登的发行快报显示,中国广发证券股份有限
公司(000776.SZ)上午在银行间债市招标发行的30亿元人民币三个月期短期融资券,中标利率
为4.19%.

  上述短融为广发证券今年第二期短融.主要发行条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  广发证券      135          30       3     12/4招标    工行/农行等    AAA       12/5     12/6 
  (000776.SZ)
  =============================================================================================(完)

  --发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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