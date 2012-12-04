《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

**上海证券报**

--包括银行、券商在内的多家机构预测的结果显示,11月中国人民币新增贷款预计在5,000-5,500亿元左右,持平或略高于10月份.同时,受益于债券、信托等非信贷融资的增长,11月社会融资总量将持续前几个月的增长势头.

--阿里巴巴集团称,截至上月末,旗下淘宝和天猫的本年度交易额已突破1万亿元.

**证券时报**

--国家发改委近期核准江苏常熟发电有限公司"上大压小"扩建等八个电力投资项目,总金额约114亿元.

--广药集团称,明年集团销售目标为500亿元.同时要投入20亿元推广凉茶品牌--"王老吉",力争销售收入达100亿元;另外,随着广州药业(600332.SS)重组获批,明年上半年广药集团有望实现整体上市.

**21世纪经济报 道**

--一年一度的中央经济工作会议临近.多位学者表示,明年继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策可能性很大,但是财政政策有望发挥更大的作用,后者包括实施较大幅度的减税,以及保持一定财政赤字水平.

--据悉,国家发改委已下发通知,确定包括北京、上海、海南和石家庄等29个城市和省区,成为第二批低碳试点.

**第一财经日报**

--中钢协内部统计数据显示,其重点监测的80家大中型钢铁企业10月份的利润总额3.07亿元,为继6月以来行业"四连亏"后的首次盈利.10月,上述80家大中型钢铁企业销售收入为2,974.49亿元,同比上涨2.55%.当月行业亏损面则从9月份的52.5%,缩小至26.25%.

**东方早报**

--国家外汇管理局发布通知,称资本项目信息系统试点工作自周一(3日)起实施.多位业内人士解读称,新系统改变了过去旧系统独立操作的局面,通过对资本项目数据统计的整合与完善,应是为接下来推进人民币资本项目可兑换做准备.

--继中信证券(600030.SS)(6030.HK)后,消息人士透露,银河证券最近召开内部会议,计划大规模地缩编.范围包括营销、经纪、投行、研究等去年扩张最快的部门.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]