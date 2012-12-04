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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 09:28 BJT

〔台湾股市〕盘初下跌,受塑胶类和玻璃陶瓷类指数跌势拖累

路透台北12月4日电---台湾股市周二盘初下跌0.37%,上日触及八周收盘高位后,投资者稍事喘息.

加权股价指数.TWII跌27.80点至7,572.11点,受到塑胶类指数.TPLI和玻璃陶瓷类指数.TGLI跌势的拖累.这两类指数均跌逾0.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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