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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 09:28 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元走势迟滞,等候澳洲央行政策决议

路透悉尼/惠灵顿12月4日电---澳元与新西兰元兑欧元周二徘徊于六周低点附近,兑美元持坚,市场等候澳洲央行政策决议.

澳洲数据进一步加剧了该央行将在此次会议上降息25基点至3.0%的预期.决议将于0330GMT出炉.

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