印度海军为保护南中国海本国石油利益做好准备

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月3日电---印度海军总司令乔什（D.K Joshi）周一称，印度海军已准备好向南中国海部署船舰，以保护该海域的印度石油利益。
印度与中国曾就越南附近海域的油气勘探区块发生过外交摩擦。
印度国营的印度石油天然气公司（ONGC）在位于南昆山盆地（Nam Con Son）的一个气田拥有权益。
乔什称，虽然印度在南中国海没有主权要求，但该国准备在必要时采取行动，保护本国在该地区的海洋经济利益。
“例如，当涉及我国利益时，比如像ONGC……我们就会奔赴那里，而且我们已经为此做好准备，”他在一个新闻发布会上说道。
“我们目前还在准备么？有相关演习吗？答案很简单，即‘是的’，”他说。
对于中国海军的现代化建设，乔什的描述是“非常震撼” ，他还承认这是印度的主要担忧之一。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。