〔金属期市〕LME期铜跌离六周高位,受累于对美国经济和财政的担忧

路透新加坡12月4日电---伦敦期铜周二四个交易日来首度下跌,脱离上日所及六周高位;市场对美国经济和财政问题的担忧,打压了投资者对全球最大铜消费国中国正在复苏的乐观看法.

0111GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3走软0.1%,报每吨7,996美元,周一曾触及高位8,045美元,该水准亦为10月19日以来的最高位.

交投最活跃的期铜合约--上海期交所3月期铜SCFcv1下跌0.2%,至每吨57,460元人民币(9,200美元).