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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 10:04 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元主要阻力位在1.2565/70

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* 欧元/澳元在海外市场大幅上涨势头持续

* 目标位在云区顶部及10/11月跌势61.8%回档位1.2567

* 澳洲数据疲弱在亚洲时段打压汇率表现

* 五日、10日及20日移动均线与波林格区间上椽线均走扬

* 澳洲央行利率决议是关键,市场预计降息25个基点

--编译 李爽; 审校 戴素萍

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