〔路透基点〕中友百货43亿台币五年期融资案已吸引逾八家银行加入

银行受邀以三个层次加入.承诺8亿台币或以上的银行获得牵头行头衔及40个基点的前端费;承诺5-7.99亿台币的银行获得副牵头行头衔及25个基点的前端费;承诺2-4.99亿台币的银行获得参贷行头衔及12个基点前端费.在11月2日前作出贷款承诺的银行将获得20个基点的承诺费和10个基点的提前承诺费.