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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 12:30 BJT

〔路透基点〕中友百货43亿台币五年期融资案已吸引逾八家银行加入

路透香港12月3日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,已有超过八家银行承诺参与中友百货公司43亿台币(1.48亿美元)五年期融资案.

数家票券融资公司加入此案商业本票担保部分.融资案已经结束,并将尽快进行额度分配,料将于12月底签约.

此案获土地和房产担保,台湾工业银行担任独家牵头行和簿记管理行.贷款由几部分组成:A部分为28亿台币定期贷款,B部分为3亿台币定期贷款,C部分为4亿台币定期贷款,D部分为6亿台币商业本票担保,E部分为3亿台币再循环信贷.A和D部分合计不可超过33亿台币.

A、B、C和E部分利率为二级商业本票利率加码205个基点.D部分商业本票担保年利率则为1.675%.

银行受邀以三个层次加入.承诺8亿台币或以上的银行获得牵头行头衔及40个基点的前端费;承诺5-7.99亿台币的银行获得副牵头行头衔及25个基点的前端费;承诺2-4.99亿台币的银行获得参贷行头衔及12个基点前端费.在11月2日前作出贷款承诺的银行将获得20个基点的承诺费和10个基点的提前承诺费.

此案财务条款则包括流动比率不得低于70%、债务比不得超过一倍、利息保障倍数不得低于三倍,有形资本净值不得低于50亿台币.

资金用于再融资和资本支出.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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