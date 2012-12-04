〔路透基点〕中友百货43亿台币五年期融资案已吸引逾八家银行加入

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月3日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,已有超过八家银行承诺参与中友百货公司43亿台币(1.48亿美元)五年期融资案.
数家票券融资公司加入此案商业本票担保部分.融资案已经结束,并将尽快进行额度分配,料将于12月底签约.
此案获土地和房产担保,台湾工业银行担任独家牵头行和簿记管理行.贷款由几部分组成:A部分为28亿台币定期贷款,B部分为3亿台币定期贷款,C部分为4亿台币定期贷款,D部分为6亿台币商业本票担保,E部分为3亿台币再循环信贷.A和D部分合计不可超过33亿台币.
A、B、C和E部分利率为二级商业本票利率加码205个基点.D部分商业本票担保年利率则为1.675%.
银行受邀以三个层次加入.承诺8亿台币或以上的银行获得牵头行头衔及40个基点的前端费;承诺5-7.99亿台币的银行获得副牵头行头衔及25个基点的前端费;承诺2-4.99亿台币的银行获得参贷行头衔及12个基点前端费.在11月2日前作出贷款承诺的银行将获得20个基点的承诺费和10个基点的提前承诺费.
此案财务条款则包括流动比率不得低于70%、债务比不得超过一倍、利息保障倍数不得低于三倍,有形资本净值不得低于50亿台币.
资金用于再融资和资本支出.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。