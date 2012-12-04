新加坡对中国关于南中国海新规表示关切

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡12月3日电（记者 Kevin Lim）---中国媒体日前报导称，中国将对非法进入南中国海海南管辖海域的外国船舶进行登临检查，新加坡周一对此表示关切。
“新加坡关切此事的近期发展，”新加坡外交部表示。报导称，根据将于明年1月1日起实施的新规，对于非法进入中国海域的外国船舶，海南省公安边防机关可依法采取登临、扣押等措施予以处置。
菲律宾周六抨击中国该计划非法，新加坡成为第二个对中国计划公开表达关切的东南亚国家。
南中国海船运活动量占全世界三分之一，该地区引发的纠纷正进入一个新的、更为紧张的阶段。对该地区有主权声张的各国纷纷加大海军军力建设，并加强与其他国家的盟友关系，特别是与美国。
“我们敦促南中国海领土争端所有涉及方避免挑衅行为，”新加坡政府在一份声明中称。
“各方尊重并接受国际法原则……避免采取可能导致紧张态势加剧的行动，十分重要。”
南中国海争端令中国直接处于美国盟友越南和菲律宾的对立面，文莱、马来西亚与台湾等国家与地区也对南中国海有主权要求。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。