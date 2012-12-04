新加坡对中国关于南中国海新规表示关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡12月3日电（记者 Kevin Lim）---中国媒体日前报导称，中国将对非法进入南中国海海南管辖海域的外国船舶进行登临检查，新加坡周一对此表示关切。

“新加坡关切此事的近期发展，”新加坡外交部表示。报导称，根据将于明年1月1日起实施的新规，对于非法进入中国海域的外国船舶，海南省公安边防机关可依法采取登临、扣押等措施予以处置。

菲律宾周六抨击中国该计划非法，新加坡成为第二个对中国计划公开表达关切的东南亚国家。

南中国海船运活动量占全世界三分之一，该地区引发的纠纷正进入一个新的、更为紧张的阶段。对该地区有主权声张的各国纷纷加大海军军力建设，并加强与其他国家的盟友关系，特别是与美国。

“我们敦促南中国海领土争端所有涉及方避免挑衅行为，”新加坡政府在一份声明中称。

“各方尊重并接受国际法原则……避免采取可能导致紧张态势加剧的行动，十分重要。”

南中国海争端令中国直接处于美国盟友越南和菲律宾的对立面，文莱、马来西亚与台湾等国家与地区也对南中国海有主权要求。（完）