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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 10:39 BJT

〔日本债市〕公债下滑,投资者为10年期标债做准备

路透东京12月4日电---日本政府公债价格周二下跌,指标公债期货结束连续六天的涨势,因市场人士在为10年期标债预做准备.

财务省标售2.3万亿日圆(280亿美元)10年期债券设定的票息为0.7%,为2003年6月以来10年期债的最低水准.

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