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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 10:53 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆下滑,市场静候澳洲央行利率决议

* 市场预计澳洲央行将下调利率25个基点至3%

* 欧元/日圆从隔夜所及七个月高位回落

路透东京12月4日电---美元兑日圆周二下滑,此前公布的美国11月制造业指数降至三年低点;欧元兑美元和日圆上日均触及高位,投资者趁机了结获利令欧元承压.

澳元持稳,0330GMT时澳洲央行将公布政策决定.路透上周五对23名分析师的调查显示,16名分析师预计澳洲央行会降息.

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