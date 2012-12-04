〔英国经济〕全球经济放缓以及撙节举措将限制国内成长--英国商会

路透伦敦12月4日电---英国商会(BCC)周二表示,受到全球经济放缓及国内撙节举措抑制,未来两年英国经济成长将弱于先前的预估.

BCC将其对2013年和2014年英国国内生产总值(GDP)成长预估从此前的1.2%和2.2%分别下调为1.0%和1.8%,并指出家庭消费疲弱也是因素之一.

"我们预计未来两年经济的季度成长速度将逐步加快,但我们不得不接受在一段时间内增长步伐将保持温和并低于趋势水平的事实,"BCC首席分析师David Kern称.

"尽管中期内将有缓慢好转,但GDP到2014年底才会恢复至衰退之前的水平."

英国经济在四年内经历两次衰退之后,在上季度重返成长.但分析师认为英国经济本季度成长率可能仅有0.1%.

英国经济复苏受到欧债危机久拖不决,以及英国政府减债计划的阻碍.

BCC指出,英国政府需要促进经济成长、创造就业、提振出口、投资以及企业信心.(完)