《交易视点》中国转债投资者稍作等待,遇急跌出手--中金

路透北京12月4日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略月报认为，12 月份投资者应开始重新关注低吸机会，博弈股市会否再次出现春季行情。当前时点或许还不是最佳低吸时机，建议密切关注，遇急跌出手。

个券方面，继续坚守少数核心品种的同时，关注具备“防守反击”能力个券的低吸机会。

**策略观点**

我们曾建议在10 月底到11 月上旬这两三周的时间窗口里，逢高减持并退守到低配。我们在11 月12 日《退守后低配蛰伏》、11 月19 日《低配直到年底》等周报中有进一步的阐述。

个券方面，我们建议优先兑现工行、重工，而将国投转债做为首选券的判断也较为成功。在11 月8 日我们判断巨轮转债已经到了出货时机，在11 月21 日我们认为该转债调整到位，不再建议减持。不过，工行转债上月表现比我们预计的更为坚挺。

我们在 11 月19 日转债周报《低配直到年底》中已经详细阐述了对近期转债的看法。简单将要点重复如下：第一，转债市场下跌空间不大。第二，由于股市风险，从时间上看，直到年底阶段，投资者有可能都要维持低配状态。

近期不少投资者关注，如何看待转债市场的估值水平？如果非要从历史角度判断目前转债市场的估值和性价比。我们认为首先要注意条款和投资者结构等诸多不同之处。

目前转债市场估值难以比肩05 年熊市。但转债市场整体估值水平也已经处于历史较低水平，其中中等平价转债相对估值稍高。从股指波动收窄、供求关系逆转、条款弱化等方面看，当下转债市场估值中枢下移有其合理性。

从边际影响因素来看，短期转债估值难有大的波动，明年供给压制和投资者大类资产配置再平衡值得关注。估值及绝对价位低位决定了转债品种具备了不错的防御性，有一定的长期配置价值。但相比正股的波动而言，估值波动暂时还不是影响回报的最主要因素。

策略上，我们维持之前的判断，12 月份投资者应开始重新关注低吸机会，博弈股市会否再次出现春季行情。当前时点或许还不是最佳低吸时机，建议密切关注，遇急跌出手。

**个券点金**

个券方面，继续坚守少数核心品种的同时，关注具备“防守反击”能力个券的低吸机会。

我们仍延续之前的看法，保持整体的低配，但由于下跌空间有限、机会成本不高、股市风险已经大幅释放，都支持我们坚守核心个券，如国投（保守投资者可以用川投替代）、非银行大盘转债、重工、南山等。后续来看，建议关注具备“防守反击”能力个券的低吸机会。

进入一季度之后，如果股市能出现一定幅度的反弹，转债弹性将变的更为重要。而转债弹性的来源有两个：正股弹性、转债低平价溢价率。从这个角度讲，国投和川投、工行、南山、国电、非银行大盘转债等都将是12 月份值得下跌中低吸的个券。(完)

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