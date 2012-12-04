〔中国公开市场〕单日净回笼但资金尚无虞,调整期限或与元旦假期有关(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 今日进行970亿元逆回购,单日净回笼

* 明准备金清算补缴,但流动性尚无虞

* 七天和14天逆回购中标利率续走平

* 开展14天而非28天,或与元旦假期有关

路透北京12月4日电---今日有1,810亿元人民币的到期资金,明日存款准备金清算还将补缴资金,中国央行周二公开市场逆回购操作缩量,单日净回笼,但市场流动性尚无虞.

央行公告显示,今日稍早公开市场进行了970亿元逆回购操作.其中七天期590亿元,中标利率继续持平于3.35%;14天期380亿元,中标利率也仍持稳在3.45%.

进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.本周一反常规于周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若今日按常规开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.

"今天进行14天期而非28天期逆回购,应该与到期日有关.假如做28天的,正好1月1日假期中到期,操作上不大好处理,"北京一大型银行交易员称,"今天(公开市场)净回笼,明天应该也要缴准备金,回购利率还是掉了,心态稳定."

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,周三(5日)机构会有相当量准备金补缴.

今日公开市场共有1,810亿元逆回购到期,上周二操作1,350亿元.数据并显示,上周央行公开市场共净回笼400亿元人民币,为连续第四周净回笼.[CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 970

(周四) 待定

央票到期 500

正回购到期 --

逆回购到期 2,530

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--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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