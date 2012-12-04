〔美国经济〕11月经济政策不确定性月度指数上升,财政悬崖忧虑恶化

路透纽约12月3日电---一项衡量打压美国经济的不确定性程度的指数在11月上升,但尽管财政悬崖磋商陷入政治僵局,该指数仍远低于纪录高位.

11月经济政策不确定性月度指数从10月的172点升至196点.该指数由斯坦福大学和芝加哥大学布斯商学院的学者计算得出.

11月大选使民主党掌控了白宫和参议院,共和党掌舵众议院.这一结果也帮助推高了上述指数.

但该指数仍远低于2011年8月触及的最高位244点,当时国会两党在美国债务上限问题上的分歧提升了该国政府债务违约的机率.

"如果(有关财政悬崖的)谈判真得延续到最后期限,我预计这一指数将猛涨,"负责计算该指数的斯坦福大学博士生Scott Baker表示.

如果国会议员不能就如何避免财政悬崖达成协议,那么从1月1日起一系列增税减支的政策就将生效.两党谈判僵局所导致的不确定性,也在一定程度上造成投资下降和美国企业招聘放缓.

经济政策不确定性月度指数起源于一项学术研究,从三方面来衡量不确定性:一,通过翻阅10份主要报纸,统计出与经济和政策不确定性相关的词语出现频率;二,考虑即将到期,而且替换措施可能引发质疑的税收政策;三,衡量专业预测机构在经济前景看法上的分歧程度.

Baker称,达成避免财政悬崖的协议对经济的正面作用,可能远大于达不成协议对经济的拖累.

"市场和消费者似乎习惯了不确定性,而且预计不确定性会更多,"Baker称,"因此若两党意外达成妥协,而且未来几年也愿意就不同的问题达成妥协的话,就会对国内生产总值(GDP)增长和就业产生正面影响."

他说,若该指数回落至2006年时的较低水平,可能会为GDP增长贡献一到两个百分点.他还补充道,若该指数进一步上升约50点,就可能令GDP增幅下降0.5-1个百分点.(完)