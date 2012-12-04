〔企业结盟〕高通可能成为夏普的最大股东--消息人士(更新版)

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路透东京12月4日电---两位知情消息人士称,高通(QCOM.O)可能成为夏普(6753.T)的最大股东,有高通的支持,有助于安抚投资者对夏普生存能力的担忧.

匿名消息人士称,这两家科技公司在举行商谈,高通将向夏普最多投资100亿日圆(1.215亿美元),联合开发新一代节能IGZO显示器.[ID:nST0583505]

按昨日收盘价,经摊薄后,高通将获得5%股权.夏普股价自今年初以来已跌去四分之三,周二日经新闻率先报导两家公司可能合作后,夏普股价最多上涨了2.9%.

夏普拒绝置评.高通公司方人士无法立即置评.

夏普可能最早于周二宣布合作关系.根据条款,夏普可能在年底通过私人配售新股从高通获得约50亿日圆,其余投资款将在显示器生产开始后陆续取得.

高通的投资将帮助提高夏普的股东权益比率,9月底夏普的该比率为9.9%,为财务稳定最低水平20%的一半.

上月,夏普将全年净亏损预估上调近一倍,至4,500亿日圆(54.7亿美元),7-9月当季发生11亿美元重组费用.(完)