〔中国货币市场〕七天回购利率受开盘价牵引明显下行,关注明日例行调准

路透上海12月4日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多走低,其中七天品种跌幅较为明显,因受偏低的开盘价牵引.不过明日为准备金例行调整日,部分机构的补缴需要或令七天回购利率下行乏力.

交易员并认为,央行公开市场逆回购操作规模整体仍呈缩减之势,不过当前市场流动性稳中偏松,加之年底财政存款投放高峰也将逐步到来,近期资金面应不会有太大波动.

"资金还是蛮平稳的,(七天回购利率下跌)主要是受开盘价指引."上海一银行交易员称.

北京一大型银行交易员则指出,明天要例行调整准备金,今日公开市场也是净回笼,隔夜、七天和14天回购利率还跌了,"七天(回购利率)现在才2.8几,有点低,明天补缴后可能得涨一涨."

今日公开市场有1,810亿元人民币的到期资金,明日存款准备金清算还将补缴资金,中国央行周二公开市场逆回购操作缩量,单日净回笼,但市场流动性尚无虞.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2587 2.2657 -0.70

七天CN7DRP=CFXS 2.8828 3.3526 -46.98

14天CN14DRP=CFXS 3.3331 3.5508 -21.77

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