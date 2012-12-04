《路透碳点》中国碳市场可吸纳6亿核证减排量

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透伦敦12月3日电---清洁能源公司Sindicatum周一表示,新兴碳市场的需要可为联合国过度供给的2,150亿美元抵消计划提供生命线,单中国每年就可吸纳6亿核证减排量(CER).
Sindicatum称,"我们根据中国目前已公布计划和在试验项目中出现的抵消限额预计,单中国每年就可吸纳6亿CER."
中国是最大的CER供应国,这相当于该国目前为止发行的11亿CER的60%左右.
未来几年,中国将在七个地区开展碳交易的试验项目,但尚不清楚国内清洁发展机制(CDM)将扮演何种角色.
过去18个月,CER的价格暴跌约95%,因大量抵消发行以及受衰退打击的欧盟碳排放交易体系公司需求疲弱.
"每个国家级或地区级的碳排放交易体系的市场都存在对CER的现成需求,"该报告称.
除了欧盟、澳洲和新西兰也在其碳排放交易体系中允许使用一些CER指标,而韩国在其体系中排除使用这一指标直至2020年.
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--编译 石冠兰; 审校 高琦
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
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