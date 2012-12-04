〔中国债市动态〕消息淡静债券走势僵局难破,国开债结果亦未引大波澜

路透上海12月4日电---中国银行间债市周二现券收益率变化不大,走势依旧较为平稳.因经济企稳后的下一步方向尚不明朗,资金面亦未有大的波动,机构交投愿意不高.

交易员并称,国开行上午增发的五期固息债,因多数未脱预期,对二级市场影响暂时也不明显.

国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发45-49期固息债,中标结果整体接近此前预期,其中三年和五年收益率水平低于二级市场,且认购倍数分别达到1.98和2.36倍,显示需求尤佳.[ID:nSB2126973]

北京一银行交易员表示,除三至五年国债收益率有1-2个基点(bp)的小涨外,"其他的变化都不大哦."

华南一银行交易员并称,目前市场对中国经济总的看法是企稳态势基本确立,但未来能否很快反弹,预期尚不明朗.加之临近年底,除一些配置盘对新债略有需求外,二级市场交易情绪不高,导致交投不旺.

剩余期限约2.78年的固息国债120017券最新报价收益率tCN120017=CFXM为3.09%/3.07%,上日末笔为3.08%/3.04%.(完)