〔中国债市动态〕消息淡静债券走势僵局难破,国开债结果亦未引大波澜

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月4日电---中国银行间债市周二现券收益率变化不大,走势依旧较为平稳.因经济企稳后的下一步方向尚不明朗,资金面亦未有大的波动,机构交投愿意不高.
交易员并称,国开行上午增发的五期固息债,因多数未脱预期,对二级市场影响暂时也不明显.
国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发45-49期固息债,中标结果整体接近此前预期,其中三年和五年收益率水平低于二级市场,且认购倍数分别达到1.98和2.36倍,显示需求尤佳.[ID:nSB2126973]
北京一银行交易员表示,除三至五年国债收益率有1-2个基点(bp)的小涨外,"其他的变化都不大哦."
华南一银行交易员并称,目前市场对中国经济总的看法是企稳态势基本确立,但未来能否很快反弹,预期尚不明朗.加之临近年底,除一些配置盘对新债略有需求外,二级市场交易情绪不高,导致交投不旺.
剩余期限约2.78年的固息国债120017券最新报价收益率tCN120017=CFXM为3.09%/3.07%,上日末笔为3.08%/3.04%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。