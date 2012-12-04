罗姆尼重返万豪董事会

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿12月3日电---美国共和党前总统竞选人罗姆尼周一加入万豪国际集团（Marriott International）MAR.N董事会，这是他在总统竞选落败后的首个公开活动。

罗姆尼过去20年曾两次出任万豪董事。罗姆尼与万豪家族成员关系密切，他们都信仰摩门教，而且还是世交。

万豪国际集团董事长J.W. Marriott Jr.在声明中称：“他（罗姆尼）充沛的能量和超强的能力将令我们受益，这将引导（我们公司）在日益复杂的商业环境下取得长期成功。”

1993-2002年期间，罗姆尼一直在万豪国际集团董事会任职，之后出任马萨诸塞州州长。2009年1月至2011年1月期间，他再次成为该集团董事会成员，此后则为竞选总统辞职。

尽管竞选失败，罗姆尼上周还是应奥巴马邀请出席了白宫的私人午宴。11月6日选举日过后，罗姆尼便从公众视野消失，但上月曾传出过他与孙辈同游加利福尼亚州迪士尼乐园的照片。（完）