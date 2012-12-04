《汇市简讯》欧元/澳元回落,此前澳洲央行一如预期降息

0335GMT * 因为市场原本对澳洲央行降息的预期很高,所以降息消息传出后,欧元兑澳元回落 * 近期涨势引领汇价升至1.254的结构性阻力位 * 由于欧元兑澳元有上涨趋势,逢低买家可能会在支撑位处买入 * 主要支撑位料在1.2400/20,此前该水准为阻力位.(完) --编译 兰秀娟;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=