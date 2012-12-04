〔新债招标〕中国国开增发债结果接近预期,三年和五年期需求尤佳(更新版)

(新增市场评论和细节)

* 国开五期债中标结果整体接近此前预期

* 金融债收益率优势支撑新债参与热情

* 三年和五年期需求尤佳

路透北京12月4日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发45-49期固息债,中标结果整体接近此前预期,其中三年和五年收益率水平低于二级市场,且认购倍数分别达到1.98和2.36倍,显示需求尤佳.

交易人士表示,当前金融债收益率水平徘徊在相对高位,加之近期流动性维持稳定,年内金融债供给渐近结束,这些因素支撑了今日新债需求.

北京一大型银行交易员认为,当前金融债收益率所居位置存在一定的优势,从今日招标情况来看,三年以上新债的需求显好,说明其投资价值受到认可.

"五年期(金融债)和三年相比还比较陡峭,收益率相差20多个bp(基点),对配置户来说这个收益应该还是比较有吸引力的."华南一券商交易员提到.

上述券商交易员并指出,虽然今日一年期增发债中标结果高于该期债首次招标水平,但仍贴近当前二级市场收益率,预计有"部分资金充裕的机构"或参与该期新债投标.

具体结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标利率 3.3414% *3.9167% *4.1326% *4.3168% 4.4386%

边际中标利率 -- 3.9349% 4.1536% 4.3391% --

预期均值 3.32% 3.92% 4.16% 4.32% 4.43%

投标倍数 1.61 1.98 2.36 1.53 1.67

首次发行收益率 3.25% *3.8663% *4.0924% *4.2614% 4.39%

(11月20日)

注: *表示为加权中标利率,本次发行中,三年、五年和七年期为美国式招标.

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.3481%、3.9632%、4.1756%、4.3348%和4.4497%.

上述增发债具体条款如下:

第45-49期第一次增发

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发行总量 至多300亿/各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39%

招标时间 12月4日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 12月11日

起息日 11月22日

分销期 12月5日-12月11日

上市日 1年:12月13日

3/5/7/10年:12月17日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)