《即时观点》澳洲央行降息25个基点追平纪录低点3.0%,称有助需求增长

路透悉尼12月4日电---澳洲央行周二宣布将指标利率调降25个基点至3.0%,追平纪录低点,并表示此举将有助于促进需求持续增长.

澳元兑美元AUD=D4最初下滑,但随后迅速扳回跌幅,因市场几乎已完全消化本周降息的可能性.澳洲央行(RBA)在月度政策会议后宣布此决议.

关键点:

* 澳洲央行宣布将指标利率调降25个基点至3.0%,追平全球金融危机时期创下的纪录低点

* 澳洲央行称虽然此前降息的全面效应仍有待观察,但进一步放松政策目前仍是合宜的

* 澳洲央行称近期数据正是资源投资将接近峰值,并预计其它领域需求还有增强空间

* 澳洲央行称劳工市场有些趋疲,失业率微升,这些因素都在抑制劳工成本面临的压力

* 澳洲央行称预计通胀仍在2-3%的目标区间

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