〔券商观点〕华夏银行员工违规售投资产品料促"影子银行"监管收紧--中金

路透北京12月4日电---中金公司周二针对华夏银行(600015.SS)客户投资私募产品无法兑付事件点评称,该事件对华夏银行财务影响较小,但有声誉风险,并对整个理财行业有标志性的意义,监管层加强对"影子银行"监管乃大势所趋.

中金报告认为,若华夏银行声明属实,则银行更多承担内部管理不严的责任,并无兑付义务;即使确为银行代销(可能性较小),且按投资合同约定,该产品不承诺保本不承诺收益,投资风险应由投资者自担.但在维稳环境和过往案例刚性兑付的背景下,不能排除华夏银行最终兜底的可能.

近日有媒体报导华夏银行上海嘉定支行员工私卖"中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划"投资产品,产品到期后,客户本息均无法兑付,该行上海分行表示,事件属于该行员工的个人行为,相关产品并非华夏银行的理财产品,该行也从未代销过该款产品.[ID:nSB2124517]

中金公司分析,该事件后,监管层加强对"影子银行"的监管乃大势所趋.比如对银行承担实质兜底风险的融资方式增加拨备计提和资本金要求,加强对操作风险的监管等.但监管政策应重"疏"而不重"堵",加强影子银行体系透明度、建立银行与非银行金融机构之间的防火墙、增加合格投资者认定、打破兜底神话、强化市场化运行机制的建立均是监管发展的方向.

"即使兜底,假设1.6亿(4款产品)全都通过该行的理财经理销售,则对该行今年税前利润影响约为1%.若最终该行不兜底,从声誉风险的角度,我们认为'坏名声'可能会影响理财产品短期内的销售,但是从另一个角度,实际上帮助银行排除了部分无视风险、只追求收益的客户,未尝不是一件幸事!"报告称.

中金认为,目前银行发行的理财产品风险不大,在2012年8月末理财资金余额约为6.5万亿元,其中22.2%投向债权类项目,这些资产的风险较低,因此银行理财产品提供的收益率集中在4-5%之间.而信托产品风险较大,但据了解,今年以来只有20-30%的高收益信托由银行渠道销售给高净值客户.

该报告并认为,假如监管机构要求华夏银行兜底将后患无穷,在产品并非银行发行、渠道并非银行代销、高收益(11-13%)非保本条款、50万认购门槛等情况下,若仍然需要银行兜底,则进一步强化社会对银行兜底的预期,对银行甚至所有金融机构是灾难性的冲击,而且会进一步扭曲金融体系风险定价体系.

若目前不趁违约规模较小的时候破除"刚性兑付、无底线兜底"的神话,则不断被纵容的风险偏好必然继续高涨,最终积重难返,直至金融机构无力兜底的局面,带来系统性金融风险.

报告并表示,监管机构应当借此标志性事件,拒绝由银行兜底,转而通过市场化方式解决,即使短期内会对市场流动性造成冲击,风险警示之下,部分高风险融资项目将难以获得再融资支持,从而导致项目清偿或推动高风险项目融资成本进一步上升,这需要央行运用货币工具平抑金融体系流动性短缺的冲击.(完)