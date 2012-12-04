〔中国汇市〕人民币早盘坐稳区间上限,净结汇压力不减促交易向1D市场集中

* 人民币仍未摆脱涨停僵局

* 净结汇压力不减,而中间价小升

* 1D远汇成交相对活跃

路透北京12月4日电---人民币兑美元即期CFXS=CNY周二早盘仍坐稳涨幅上限,显示净结汇压力不减,而中间价仅较上日微幅上扬.

受QE3及央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷于涨停僵局,流动性几近枯竭.

分析人士称,昨日监管层将人民币/美元T+0和T+1品种明确规范纳入1%波幅限制管理范围的通知对于这两个市场活跃度的确有所限制,令交易各方更倾向于1D(T+3)市场获取美元流动性.

"今天即期市场的bid还是没有,一如既往,....没办法,大家都到T+3市场,T+3市场比较活跃近期会是一个常态了,"上海一外资行交易员称.

北京时间12:35,人民币兑美元即期报6.2256元,为1%的区间波幅上限,上日收报6.2279元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2885元,上日中间价为6.2908元.

交易员称,结汇的压力和市场预期人民币升值的力量结合起来,一些恐慌性的美元抛盘也出来,令人民币升值压力更为明显.

"另外,国内人民币利率和美元利率的差,现在还是比较大,今年外债额度扩大了,所以境内美元利率比较低,大家都有把美元换成人民币的想法,拿carry的动力比较大."上述交易员称.

三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,规范外汇市场即期交易,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期CNY=CFXS交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.[ID:nSH0121697]

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1DCNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]

东京汇市欧元/美元EUR=最新报1.3052美元,持稳于周一纽约尾盘水准,当时曾高见1.3076美元,为10月22日以来最高水平. [FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3185/65,上日尾盘为6.3185.

北京时间12:40,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2105/45元,上一交易日尾盘报6.2125元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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