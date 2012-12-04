〔中国货币市场〕七天回购利率受开盘价牵引明显下行,关注明日例行调准(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海12月4日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多走低,其中七天品种跌幅较为明显,因受偏低的开盘价牵引.不过明日为准备金例行调整日,部分机构的补缴需要或令七天回购利率下行乏力.
交易员并认为,央行公开市场逆回购操作规模整体仍呈缩减之势,不过当前市场流动性稳中偏松,加之年底财政存款投放高峰也将逐步到来,近期资金面应不会有太大波动.
"资金还是蛮平稳的,(七天回购利率下跌)主要是受开盘价指引."上海一银行交易员称.
北京一大型银行交易员则指出,明天要例行调整准备金,今日公开市场也是净回笼,隔夜、七天和14天回购利率还跌了,"七天(回购利率)现在才2.8几,有点低,明天补缴后可能得涨一涨."
今日公开市场有1,810亿元人民币的到期资金,明日存款准备金清算还将补缴资金,中国央行周二公开市场逆回购操作缩量,单日净回笼,但市场流动性尚无虞.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2589 2.2657 -0.68
七天CN7DRP=CFXS 2.8828 3.3526 -46.98
14天CN14DRP=CFXS 3.3331 3.5508 -21.77
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.0000 2.5150 +48.50
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9150 3.0100 -9.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1500 2.9050 +24.50
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2550 2.2605 -0.55
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8846 3.3500 -46.54
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3200 3.5500 -23.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2500 2.2580 -0.80
七天SHICNYSWD= 2.8830 3.3572 -47.42
三个月SHICNY3MD= 3.8319 3.8252 +0.67
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--发稿 边竞; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。