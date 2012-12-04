《中国公开市场回购未到期一览表》--12月4日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 4,370亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/12/6 14 3.45 430 12/6 7 3.35 290 12/11 28 3.60 1,080 12/11 7 3.35 590 12/13 14 3.45 500 12/18 28 3.60 450 12/18 14 3.45 380 12/25 28 3.60 650 当月累计: 4,370 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供 了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞