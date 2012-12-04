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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 12:12 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--12月4日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额: 0

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额: 4,370亿元

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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2012/12/6       14          3.45          430
     12/6        7          3.35          290
     12/11      28          3.60        1,080
     12/11       7          3.35          590
     12/13      14          3.45          500
     12/18      28          3.60          450
     12/18      14          3.45          380
     12/25      28          3.60          650

               当月累计: 4,370
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  注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
       了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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