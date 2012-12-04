〔路透基点〕瀚宇博德五年期再融资交易定价后规模增至56亿台币

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,在利率上调20个基点后,瀚宇博德的五年期再融资交易规模从48亿台币增至56亿台币(1.93亿美元).

四家牵头行兼簿记行各承贷5.5亿台币,前端费为15个基点,它们分别是彰化银行、远东国际商业银行(代理行)、台新银行及合作金库.

牵头行各承贷4亿台币,前端费为10个基点.这几家分别是农业金库、玉山银行、土地银行和台中商业银行.

永丰银行、华南银行、兆丰国际商业银行和上海商业储蓄银行都作为一般参贷行加入,各自承贷3.5亿台币,前端费为5个基点.

这笔无担保贷款分为两部分,一是48亿台币定期贷款,用于再融资;一是18亿台币循环信贷,用作运营资本.总额不能超过56亿台币.

新利率以台湾二级市场商业本票利率为基准,与借款人的每股盈余(EPS)挂钩:EPS为1台币或更低,利率则为加码90个基点;EPS为1.1-2台币,则为加码85个基点;EPS为2台币,利率为加码80个基点.此前的利率是台湾二级市场商票利率加码60-70个基点.

税前利率底限也由1.5%调升至1.6%.

该贷款已于11月30签署.

在10月11日之前承贷的牵头行兼簿记行可得到5个基点奖励费用,牵头行可得3个基点,一般参贷行可得1个基点.

若定期贷款部分的取用金额不到承贷额度的80%,借款人需支付25个基点承诺费.

copy财务约定条款包括:最低流动比率一倍、最高净债务比率两倍、最低利息覆盖率三倍、扣除少数股权后最低有形净资产为80亿台币.(完)

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