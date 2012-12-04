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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--12月5日****

路透12月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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12月5-8日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% -0.7%

三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%

12月5日(三)

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.1% +3.7%

0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 45.9 46.0

0848 法国Markit服务业PMI 11月 46.1 46.1

综合PMI -- 44.6

0853 德国Markit服务业PMI 11月 48.0 48.0

0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 45.7 45.7

综合PMI 45.8 45.8

0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 51.1 50.6

1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -0.8% -0.8%

2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5%

1200 美国抵押贷款指数 11月30日当周 -- 838.9

再融资指数 -- 4,575.5

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加12.5 增加15.8

1330 美国非农业生产率环比年率 第三季修正值 +2.7% +1.9%

单位劳工成本 -0.9% -0.1%

1500 美国工厂订单 10月 持平 +4.8%

耐久财订单 10月修正值 -- 持平

扣除运输的耐久财订单 -- +1.5%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 54.2

企业活动分项指数 55.0 55.4

-- 美国ICSC连锁店销售 11月 -- +4.4%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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12月4日(二)

0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 11月 +0.4% +0.90%

0030 澳洲建筑许可 10月 -7.6% -2.0%

0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 赤字149 赤字148.0

0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -2.3% --

0330 澳洲央行利率决议 12月 3.00% 3.00%

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 49.3 50.5

1000 欧元区PPI(较前月) 10月 +0.1% 持平

(较上年同期) +2.6% +2.5%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -3.1% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 +2.1% --

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0% (完)

--整理 许娜/王翔琼;审校 戴素萍

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