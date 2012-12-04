主要国家经济指标预测--12月5日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月5-8日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% -0.7%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%
12月5日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.1% +3.7%
0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 45.9 46.0
0848 法国Markit服务业PMI 11月 46.1 46.1
综合PMI -- 44.6
0853 德国Markit服务业PMI 11月 48.0 48.0
0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 45.7 45.7
综合PMI 45.8 45.8
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 51.1 50.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -0.8% -0.8%
2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5%
1200 美国抵押贷款指数 11月30日当周 -- 838.9
再融资指数 -- 4,575.5
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加12.5 增加15.8
1330 美国非农业生产率环比年率 第三季修正值 +2.7% +1.9%
单位劳工成本 -0.9% -0.1%
1500 美国工厂订单 10月 持平 +4.8%
耐久财订单 10月修正值 -- 持平
扣除运输的耐久财订单 -- +1.5%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 54.2
企业活动分项指数 55.0 55.4
-- 美国ICSC连锁店销售 11月 -- +4.4%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月4日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 11月 +0.4% +0.90%
0030 澳洲建筑许可 10月 -7.6% -2.0%
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 赤字149 赤字148.0
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -2.3% --
0330 澳洲央行利率决议 12月 3.00% 3.00%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 49.3 50.5
1000 欧元区PPI(较前月) 10月 +0.1% 持平
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -3.1% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 +2.1% --
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0% (完)
--整理 许娜/王翔琼;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。