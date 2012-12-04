〔澳新汇市〕澳元小幅走高,对澳洲央行降息未加理会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 澳洲央行降息25基点,利率追平3%的纪录低点
* 澳元,新西兰元当日微涨,因空头遭到逼仓
* 澳元和新西兰元兑欧元缩减跌幅,但仍接近一个月低点
* 澳洲GDP数据将于周三公布
路透悉尼/惠灵顿12月4日电---澳元周二微涨,此前澳洲央行将指标利率调降25基点,但此举已在投资者预料中,市场表现也印证了"于事实买入"这一操作法则.
降息消息公布后,澳元/美元AUD=D4起初一度下滑至1.0406,但随即回升,尾盘报1.0447,上涨0.3%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。