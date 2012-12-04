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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 13:28 BJT

〔澳新汇市〕澳元小幅走高,对澳洲央行降息未加理会

* 澳洲央行降息25基点,利率追平3%的纪录低点

* 澳元,新西兰元当日微涨,因空头遭到逼仓

* 澳元和新西兰元兑欧元缩减跌幅,但仍接近一个月低点

* 澳洲GDP数据将于周三公布

路透悉尼/惠灵顿12月4日电---澳元周二微涨,此前澳洲央行将指标利率调降25基点,但此举已在投资者预料中,市场表现也印证了"于事实买入"这一操作法则.

降息消息公布后,澳元/美元AUD=D4起初一度下滑至1.0406,但随即回升,尾盘报1.0447,上涨0.3%.

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