〔澳新汇市〕澳元小幅走高,对澳洲央行降息未加理会

* 澳元和新西兰元兑欧元缩减跌幅,但仍接近一个月低点

路透悉尼/惠灵顿12月4日电---澳元周二微涨,此前澳洲央行将指标利率调降25基点,但此举已在投资者预料中,市场表现也印证了"于事实买入"这一操作法则.