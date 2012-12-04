〔澳洲股市〕收低,因澳洲央行降息且美国数据利空

路透堪培拉12月4日电---澳洲股市周二下滑0.6%,在澳洲央行降息至纪录低点后进一步走软,对美国经济增长和预算磋商的忧虑使投资者信心受抑.

澳洲央行在今日的月度货币政策会议上决定下调指标利率25个基点至3.0%,从2012年12月5日起生效.至此该央行自5月来累计降息125个基点,达到全球金融危机最严重时期的最低利率水平.[ID:nST0583711]

指标S&P/ASX 200指数收低27.9点,报4,503.6点.周一上涨0.6%至五周高位.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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