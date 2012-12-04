〔澳洲股市〕收低,因澳洲央行降息且美国数据利空

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透堪培拉12月4日电---澳洲股市周二下滑0.6%,在澳洲央行降息至纪录低点后进一步走软,对美国经济增长和预算磋商的忧虑使投资者信心受抑.
澳洲央行在今日的月度货币政策会议上决定下调指标利率25个基点至3.0%,从2012年12月5日起生效.至此该央行自5月来累计降息125个基点,达到全球金融危机最严重时期的最低利率水平.[ID:nST0583711]
指标S&P/ASX 200指数收低27.9点,报4,503.6点.周一上涨0.6%至五周高位.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。