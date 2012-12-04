〔东京美债〕公债价格几无变动,昨日因西班牙消息和中国良好数据走跌

路透东京12月4日电---美国公债价格周二在亚洲市场几无变动.由于西班牙为本国银行业寻求援助,以及中国数据显示制造业活动改善,投资者对公债的避险需求下降,导致美国公债价格昨日走跌.

不过,市场受到美国制造业数据意外疲弱的支撑.美国供应管理协会(ISM)周一公布,11月制造业指数降至49.5,为2009年7月来最低,预估为51.3;10月为51.7.[ID:nEAPA30DL1]