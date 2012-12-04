过去十年恐怖袭击案例大增--研究

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月4日电---周二发布的一项研究报告显示，2001年“911恐怖袭击事件”以来的十年中，每年恐怖袭击案例增加了逾三倍，伊拉克、巴基斯坦和阿富汗是恐怖袭击热点地区。
不过死于恐怖袭击的人数在2007年见顶，此后逐步下滑。报告发现，2011年死于恐怖袭击的人数为7,473人，较2007年减少了四分之一，死亡人数中包括袭击者。
伊拉克、巴基斯坦、阿富汗、印度和也门，依次是受恐怖主义所害最严重的五个国家。
经济与和平研究所周二发布的全球恐怖主义指数，基于“全球恐怖主义数据库”的数据，对各国遇恐怖袭击的情况作出排名，该数据库是安全研究人员常用的参考数据。
经济与和平研究所创始人基勒里（Steve Killelea）称，研究结果意味着外国势力在对某国进行军事干预前，必须三思而后行，即便是在叙利亚这样已发生大范围流血冲突的国家。他称，除非能迅速结束冲突，否则恐怖袭击可能反而会增加。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。