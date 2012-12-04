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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 13:53 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向110美元,因美国数据疲弱及财政悬崖疑虑

路透新加坡12月4日电---布兰特原油期货周二跌向每桶110美元,在美国公布疲弱制造业数据后,需求疑虑成为关注焦点,此外,美国财政赤字协商的不确定性亦令投资者不安.

然以色列和巴勒斯坦停火协议脆弱,以及叙利亚动荡局势加剧,这些中东紧张情势所引发的供应疑虑则抑制油价跌势.

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