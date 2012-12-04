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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 14:14 BJT

〔日本股市〕小幅收低,因美国制造业数据疲弱引发出口类股获利了结

路透东京12月4日电---日本股市日经指数周二下滑,自前一日所创七个月最高收盘水准回落,因美国数据疲弱引发对出口类股的获利了结.近期出口股曾因日圆疲弱而大幅走强.

日经指数.N225收跌0.3%至9,432.46点.东证股价指数.TOPX持平于781.97点.(完)

--编译 郑茵; 审校 高琦

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