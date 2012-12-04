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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 14:13 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,美国制造业数据疲弱

路透首尔12月4日电---韩国股市周二缩减盘初跌幅,终场仅略微收低,尽管美国制造业数据疲软,散户投资者仍加快吸纳步伐.

权重股在震荡走势中收低,现代汽车(005380.KS)小跌0.2%.三星电子(005930.KS)持平.

综合股价指数.KS11收低0.25%,至1,935.18点.(完)

--编译 程琳;审校 田建华

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