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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:08 BJT

〔路透基点〕烨茂实业为高雄两个建筑项目寻求20亿台币贷款--RLPC

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,烨茂实业正在为高雄两个建设工程寻求20亿台币(6,900万美元)融资.

该融资料将包括一笔三年期贷款和一笔12年期贷款.

2010年12月,烨茂实业曾签署一笔15.6亿台币两年期定期贷款,较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库商业银行等六家银行的平均一年期存款利率加码161个基点.该贷款由台湾土地银行和台湾中小企业银行牵头.

烨茂实业是烨联钢铁股份有限公司的全资子公司,制造不锈钢和钢管.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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