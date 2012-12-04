〔路透基点〕烨茂实业为高雄两个建筑项目寻求20亿台币贷款--RLPC

2010年12月,烨茂实业曾签署一笔15.6亿台币两年期定期贷款,较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库商业银行等六家银行的平均一年期存款利率加码161个基点.该贷款由台湾土地银行和台湾中小企业银行牵头.