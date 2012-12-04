〔路透基点〕烨茂实业为高雄两个建筑项目寻求20亿台币贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,烨茂实业正在为高雄两个建设工程寻求20亿台币(6,900万美元)融资.
该融资料将包括一笔三年期贷款和一笔12年期贷款.
2010年12月,烨茂实业曾签署一笔15.6亿台币两年期定期贷款,较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库商业银行等六家银行的平均一年期存款利率加码161个基点.该贷款由台湾土地银行和台湾中小企业银行牵头.
烨茂实业是烨联钢铁股份有限公司的全资子公司,制造不锈钢和钢管.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。