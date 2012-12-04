《综述》澳洲央行降息追平纪录低点,称矿业投资见顶令经济面临风险

* 澳洲央行降息25基点至3.0%,追平纪录低点

* 央行称数据证实资源投资已接近触顶

* 市场押注至少还有一次降息,一些人认为利率降至2%亦有可能

* 有数据显示第三季经济受财政紧缩影响,GDP数据定于周三公布

路透悉尼12月4日电---澳洲央行周二将指标利率调降25个基点,追平纪录低点,央行加大举措力度,以确保该国经济不会因矿产业荣景见顶而陷入衰退.

澳洲央行在月度政策会议后宣布将指标利率调降至3.0%,自5月以来该利率已累积下降125基点,并追平全球金融危机最严重时期达到的低点.

该央行总裁史蒂文斯称:"尽管还没观察到先前措施的全部效果,但政策委员会今日会议决定,目前来讲放松货币政策立场是合适的."

"展望未来,近期数据证实资源投资正接近触顶.其它一些需求领域还有增强的空间."

金融市场几乎完全消化了预期的降息,因有迹象显示长达七年的矿业投资繁荣期或将于明年触顶回落,需要其他领域补上其留下的经济增长缺口.

澳洲央行此举完全在市场意料之中,以至于澳元兑美元

AUD=D4实际上在消息公布后上涨0.0025美元,至1.0445美元.