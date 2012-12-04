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货币新闻 | 2012年 12月 4日 星期二 15:12 BJT

〔中国股市〕沪综指收升,金融及基建板块等助大盘技术性反弹

路透上海12月4日电---中国股市沪综指周二收升.分析师指出,今日大盘继续下滑,再创近47个月盘中新低,不过总体做空动能有所减弱,午后在保险券商及工程基建等相关板块的推动下,股指小幅反弹,但成交仍维持低位.

沪综指.SSEC收报1,975.143点,涨15.376点或0.78%;盘中最低至1,949.457点,此前低位为2009年1月16日的1,928.92点.上海A股今日成交430亿元人民币,上周五为429亿元.

"这可能是市场自发推动的超跌技术性反弹,没什么利好因素."华泰证券分析师周林指出,"我对(反弹)力度和空间都没有太好的预期,就怕弹一天就歇了."

新华保险(601336.SS)收报19.72元,涨0.75元,或3.95%.

沪深300指数.CSI300收盘涨1.07%,报2,131.473点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,133.6点,涨0.42%,成交量为558,986手.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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