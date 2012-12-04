〔日本股市〕日经指数回落,受美国制造业数据疲软影响(更新版)

(新增细节及个股报价)

* 日经指数跌0.3%,东证股价指数收平

* 夏普上扬,受其与美国高通结盟的报导鼓舞

路透东京12月4日电---日本股市日经指数周二下跌,从前一日触及的七个月收盘高位回落,因美国制造业指数疲弱触发对出口类股的获利了结.近期出口类股因日圆疲软曾大幅上扬.

日本主要反对党自民党领袖安倍晋三呼吁日本央行采取"无限制宽松举措",并将通胀率目标设定在2%,令日圆在过去三周内走软.

在此期间,日经指数升8.9%,年内涨幅达到11.6%,追赶年内迄今涨幅分别达到12.1%和12.9%的美股标准普尔500指数.INX和泛欧Stoxx Europe 600指数.

但美国11月制造业活动意外下滑,降至逾三年低点,促使投资者对近期部分涨幅进行获利了结.

日经指数.N225收跌0.3%报9,432.46点,防御类股上涨限制大盘跌幅.