〔日本股市〕日经指数回落,受美国制造业数据疲软影响(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节及个股报价)
* 日经指数跌0.3%,东证股价指数收平
* 夏普上扬,受其与美国高通结盟的报导鼓舞
路透东京12月4日电---日本股市日经指数周二下跌,从前一日触及的七个月收盘高位回落,因美国制造业指数疲弱触发对出口类股的获利了结.近期出口类股因日圆疲软曾大幅上扬.
日本主要反对党自民党领袖安倍晋三呼吁日本央行采取"无限制宽松举措",并将通胀率目标设定在2%,令日圆在过去三周内走软.
在此期间,日经指数升8.9%,年内涨幅达到11.6%,追赶年内迄今涨幅分别达到12.1%和12.9%的美股标准普尔500指数.INX和泛欧Stoxx Europe 600指数.
但美国11月制造业活动意外下滑,降至逾三年低点,促使投资者对近期部分涨幅进行获利了结.
日经指数.N225收跌0.3%报9,432.46点,防御类股上涨限制大盘跌幅.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。