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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 14:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆陷于区间交投

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* 欧元/美元的卖单始自亚洲时段的1.3065,美国投资者对欧元多仓进行获利了结.

* 在1.3040-45有逢低承接的买单浮现,市场仍然保持着欧元净空仓的状态.

* 一些欧元交叉盘仍可见到空头回补的买兴.

* 欧元/日圆目前介于106.70-107.70之间交投,上下两边都设有停止单.

* 在108.00上方有更大规模的欧元/日圆停止单.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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