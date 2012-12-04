版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 4日 星期二 14:55 BJT

〔标题新闻〕伊拉克11月石油出口从前月的日均262.2万桶降至262万桶--石油部

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8N40CQ]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐