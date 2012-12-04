〔路透基点〕丽丰控股正寻求35.5亿港元银团贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,香港丽新集团旗下丽丰控股有限公司正在寻求35.5亿港元(4.58亿美元)三年期银团贷款.
根据消息人士,邀请函已经发出,该贷款包括25亿港元境外贷款和10.5亿港元境内贷款.
境外部分包括7.5亿港元定期贷款和17.5亿港元循环信用,利率为较香港银行同业拆息加码445个基点.循环信用部分有70个基点的承诺费.
参加境外贷款的银行可以获得188个基点的前端费.
境内定期贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,前端费为195个基点.
消息人士称,银行回覆期截止于本周,但最后期限可能延期.贷款用途为再融资和一般运营资本.
根据汤森路透LPC数据,这一新交易将标志着香港丽新集团首次涉足银团贷款市场.
上月,丽新制衣(国际)有限公司完成8亿港元三年期俱乐部贷款.此前不久丽新发展有限公司在10月末完成22亿港元三年期贷款.该笔贷款综合收益约为250个基点,利率为Hibor加码200个基点.
丽丰控股有限公司是位于香港的投资控股公司.经营范围包括投资和开发中国境内的酒店式公寓、居民住宅和办公与商业地产.该公司的主要地产包括上海香港广场、上海凯欣豪园、上海闸北广场I、广州金沙洲项目广州五月花广场和广州富邦中心.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。