〔路透基点〕丽丰控股正寻求35.5亿港元银团贷款--RLPC

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,香港丽新集团旗下丽丰控股有限公司正在寻求35.5亿港元(4.58亿美元)三年期银团贷款.

根据消息人士,邀请函已经发出,该贷款包括25亿港元境外贷款和10.5亿港元境内贷款.

境外部分包括7.5亿港元定期贷款和17.5亿港元循环信用,利率为较香港银行同业拆息加码445个基点.循环信用部分有70个基点的承诺费.

参加境外贷款的银行可以获得188个基点的前端费.

境内定期贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,前端费为195个基点.

消息人士称,银行回覆期截止于本周,但最后期限可能延期.贷款用途为再融资和一般运营资本.

根据汤森路透LPC数据,这一新交易将标志着香港丽新集团首次涉足银团贷款市场.

上月,丽新制衣(国际)有限公司完成8亿港元三年期俱乐部贷款.此前不久丽新发展有限公司在10月末完成22亿港元三年期贷款.该笔贷款综合收益约为250个基点,利率为Hibor加码200个基点.

丽丰控股有限公司是位于香港的投资控股公司.经营范围包括投资和开发中国境内的酒店式公寓、居民住宅和办公与商业地产.该公司的主要地产包括上海香港广场、上海凯欣豪园、上海闸北广场I、广州金沙洲项目广州五月花广场和广州富邦中心.(完)