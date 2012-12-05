〔中国数据〕11月服务业PMI降至52.1,创三个月最低位--汇丰

路透北京12月5日电---汇丰周三公布,中国11月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.1,为三个月最低水准;上月为53.5.

英国市场调研机构Markit提供的新闻稿显示,11月未完成业务指数为连续第10个月处在荣枯线50下方,并创下三年半最低位.这是拖累整体服务业PMI下降的主要原因.

不过, 许多受访企业将未完成业务指数快速下降归因于服务业就业人数的增加,导致业务完成进度加快.

新闻稿显示,11月服务业就业指数上升近1个百分点,经营预期指数亦上涨,表明服务业者对未来业务活动扩张依然高度乐观.

中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一联合发布,中国11月非制造业商务活动指数为55.6,比上月略升0.1个百分点;其中服务业商务活动指数为54.2,环比回落0.2个百分点.(完)