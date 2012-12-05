〔中国数据〕11月服务业PMI降至52.1,创三个月最低位--汇丰

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透北京12月5日电---汇丰周三公布,中国11月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.1,为三个月最低水准;上月为53.5.
英国市场调研机构Markit提供的新闻稿显示,11月未完成业务指数为连续第10个月处在荣枯线50下方,并创下三年半最低位.这是拖累整体服务业PMI下降的主要原因.
不过, 许多受访企业将未完成业务指数快速下降归因于服务业就业人数的增加,导致业务完成进度加快.
新闻稿显示,11月服务业就业指数上升近1个百分点,经营预期指数亦上涨,表明服务业者对未来业务活动扩张依然高度乐观.
中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一联合发布,中国11月非制造业商务活动指数为55.6,比上月略升0.1个百分点;其中服务业商务活动指数为54.2,环比回落0.2个百分点.(完)
--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。