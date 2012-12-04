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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:09 BJT

〔日本债市〕公债抹去稍早跌幅,此前10年期日债标售吸引强劲买需

路透东京12月4日电---周二日本公债价格收平,收复稍早的失地.此前日本新发售的10年期公债尽管票息不高,但吸引强劲需求.

日本经济衰退前景支撑日债,此外对于12月16日大选中日本政府可能改组并引发央行推出更激进宽松政策的预期,也支撑债市.

日本10年期日债期货2JGBv1收平报144.87,脱离周一触及的九年半高位144.91.10年期现货日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平于0.700%.

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