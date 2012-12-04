版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 15:12 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆与欧元/日圆下滑,澳元在澳洲央行降息后守稳

* 澳洲央行降息25个基点至3%,一如预期

* 欧元兑日圆从隔夜所及七个月高位回落

路透东京12月4日电---周二日圆重拾涨势,兑美元与欧元均走高,此前公布的美国11月制造业指数降至三年低点;澳元则在澳洲央行一如预期降息后守住涨幅.

周一数据显示,美国11月制造业活动意外萎缩,跌至三年多来最低水平.[ID:nSB2126283]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐